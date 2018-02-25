Саакашвили нашел повод вернуться на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать на Украину для проведения следственных мероприятий. Об этом он написал в своем Facebook.

«Сначала с применением силы вывезли (с территории Украины — «Лента.ру»), хотя я был готов пройти все судебные процедуры, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Или [генеральный прокурор Украины Юрий] Луценко вместе с кумом президентом [Петром Порошенко] действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или все вместе», — прокомментировал он новость о том, что ГПУ попросила у Нидерландов образец голоса Саакашвили.

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«В любом случае мой ответ этим клептократам: Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело"», — заявил он.

Лишенный украинскрго гражданства, 22 февраля Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину. «Намного раньше, чем через три года», — отметил опальный политик после того, как Киев закрыл ему въезд в страну на этот срок.

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.

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