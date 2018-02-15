Саакашвили обвинил Путина и Порошенко в сговоре против него

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Петра Порошенко в сговоре против него. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, передает «Коммерсантъ».

По словам Саакашвили, лидеры двух государств обсуждали «его вопрос» во время телефонного разговора. «Это сотрудничество против меня», — заявил он и добавил, что его высылка из Украины — «международная операция по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве».

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Политик в ходе своего комментария отметил, что Путин и Порошенко говорили по телефону в декабре, хотя они беседовали ночью 12 февраля, и речь шла не о Саакашвили, а об обмене пленными в Донбассе.

«Мы предполагали, что господин Саакашвили попытается обернуть это общение в свою пользу, но не думали, что он даже дату разговора не сможет запомнить»,— сказал собеседник газеты, близкий к украинскому правительству.

12 февраля Саакашвили был выдворен с Украины в Польшу. За несколько часов до этого политика задержали в одном из ресторанов Киева. Его доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы.

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