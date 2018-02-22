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Саакашвили пригрозил «совсем скоро» вернуться на Украину

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Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Киева запретить ему въезжать в страну на протяжении трех лет. В своем Facebook опальный политик заявил о намерении скоро вернуться на Украину.

«Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, — написал Саакашвили, подразумевая президента страны Петра Порошенко. — Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года».

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.

13 февраля Саакашвили провел в польской столице пресс-конференцию, в ходе которой назвал Порошенко «типичным продуктом советской системы». «Это молдавский барыга, который захватил власть в Украине», — заявил он.

10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства Саакашвили пересек украинскую границу в кольце сторонников, прорвавших кордон украинских силовиков.

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