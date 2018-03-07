Менеджер DJ Грува признался в убийстве тещи

Концертного директора диджея Грува Дениса Калинина обвиняют в убийстве тещи. Об этом в среду, 7 марта, сообщает ТАСС.

«В ходе допроса задержанный признал вину. Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Ленте.ру» сообщили в СК, что подозреваемый арестован.

По версии следствия, утром 6 марта в квартире на Старосадском переулке 34-летний Калинин избил 77-летнюю женщину в ходе конфликта, после чего задушил родственницу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Денис Калинин также работает с такими артистами, как Ирена Понарошку и Катя Чехова.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!