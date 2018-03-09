Американскому сенатору запретили обниматься

Комитет сената США по регламенту штата Калифорния после внутреннего расследования вынес официальную рекомендацию сенатору Бобу Херцбергу: ему предписано прекратить обнимать коллег, сообщает Los Angeles Times.

Расследование, начатое после жалоб сотрудниц сената, установило отсутствие в действиях Херцберга признаков харассмента. Однако большинство из 28 опрошенных комитетом сотрудников заявило, что объятия сенатора причиняли им дискомфорт и вызывали негативную реакцию. Комитет предупредил Херцберга, что его «поведение не приветствуется», и пригрозило в случае повторения жалоб жесткими мерами в отношении сенатора. Он извинился и признал, что совершил ошибку, но отметил, что его объятия были вызваны исключительно общечеловеческой симпатией к коллегам.

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В феврале в Государственной Думе Российской Федерации обсудили возможность юридического определения приставаний и домогательств на рабочем месте. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина. За подобные нарушения предложили ввести административную ответственность в виде штрафов.

В том же месяце несколько российских журналисток рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Политик отверг обвинения в свой адрес. Позже кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «эпидемия» обвинений в домогательствах может уничтожить человечество.

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