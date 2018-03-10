Трамп показал игру с расстрелом людей в московском аэропорту и оказался не понят

Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами, общественниками и представителями игровой индустрии жестокость в видеоиграх. Об этом сообщает The Verge.

Встреча прошла в Белом доме в закрытом для прессы режиме. Предполагалось, что дискуссия станет частью реакции президента на февральское массовое убийство в школе Паркленда, в ходе которого погибли 17 человек.

По завершении беседы все участники описали ее как «странную» и непродуктивную. Сначала президент показал нарезку из видеоигр, в которых игроку предлагается расстреливать, забивать и пытать других персонажей, и спросил, насколько, по мнению окружающих, это жестоко. Среди прочего, на видео присутствовали кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare 2, по сценарию которой игрок расстреливает пассажиров в московском аэропорту (сцена вырезана в российской локализации — прим. Ленты.ру).

Президент переложил ответственность за установление возрастных ограничений с властей на производителей игр, сетуют присутствовавшие на мероприятии. «Все, что сказал Трамп, — разработчики должны понять, что надо сделать для оздоровления индустрии» — отметил один из участников беседы.

Представители компаний традиционно представили исследования, которые опровергают связь между насилием в играх и в реальной жизни, а также апеллировали к Первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати.

Видео позднее было размещено на аккаунте Белого дома на YouTube, однако оно отсутствует в общем списке и доступно лишь по прямой ссылке.

16 февраля губернатор американского штата Кентукки Мэтт Бэвин (Matt Bevin) обвинил видеоигры в том, что они провоцируют школьников на преступления и «восхваляют культ смерти». Он пожаловался, что некоторые из них действительно предназначены для взрослой аудитории, но в них спокойно играют дети, и ничто их не останавливает.

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