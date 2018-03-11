Русская девочка получила медаль от Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад отдал серебряную медаль, завоеванную в масс-старте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, русской девочке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Гонка состоялась в воскресенье, 11 марта. После церемонии награждения спортсмен традиционно отдал свою медаль одному из детей, присутствовавших на соревновании. Фуркад оставляет себе только награды, завоеванные на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В масс-старте третье место занял россиянин Антон Шипулин. Он до последнего боролся за победу, однако на финишном отрезке упал и упустил Фуркада и австрийца Юлиана Эберхарда, которые в итоге заняли призовые места.

На прошедших в Пхенчхане Олимпийских играх француз завоевал три золотые медали. Еще две награды высшей пробы он взял четыре года назад в Сочи. Также в его активе 11 золотых медалей мировых первенств.

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