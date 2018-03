Опубликовано видео перехвата НЛО американским истребителем

Аналитическая компания To The Stars Academy of Arts & Science опубликовала видео перехвата американским истребителем неопознанного летающего объекта (НЛО) над океаном. Видео доступно на YouTube.

В официальном релизе сообщается, что запись сделана еще в 2015 году истребителем F/A-18 Super Hornet при помощи системы слежения Raytheon AN/ASQ- 228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR) Pod, которая способна захватывать цели на расстоянии более 40 морских миль. Точное место и дата происходящего были засекречены.

Согласно данным на видеозаписи, снятой в инфракрасном режиме, истребитель в момент съемки летел на высоте 25 тысяч футов (примерно 7,6 километра) со скоростью около 300 миль в час (более 480 километров в час). НЛО появляется на расстоянии в 4,4 морских мили (8,1 километра), оно имеет овальную форму без видимых очертаний крыльев или хвоста. Также на видео не заметен выхлопной шлейф. При этом захватить объект в прицел удается только с третьей попытки.

В конце прошлого года сообщалось, что США потратили несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО. Программа тайно проводилась с 2007 по 2012 год с подачи основателя компании Bigelow Aerospace Боба Бигелоу.

