НАСА отругало SpaceX

НАСА впервые официально заявило, что причиной аварии грузового корабля Dragon в июне 2015-го стала ошибка проектирования, допущенная компанией SpaceX. На доклад американского космического агентства, опубликованный в марте 2018-го, обратило внимание Quartz.

В документе подтверждается ранее озвученная SpaceX причина взрыва ракеты Falcon 9: разрушение стального крепления, которое удерживало сосуд с гелием, предназначенный для нагнетания давления в баке с жидким кислородом второй ступени.

НАСА отмечает, что в изготовлении крепления использовался сплав, не отвечающий принятым в аэрокосмической отрасли стандартам. В ранее опубликованном отчете SpaceX говорилось, что такое крепление не выдерживало пятой части от предельно допустимой нагрузки. НАСА подчеркивает, что SpaceX не проводило необходимые тестовые процедуры, позволяющие проверить надежность выбранного сплава.

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Quartz пишет, что к декабрю 2015 года компания выполнила все рекомендации космического агентства, касающиеся техники безопасности. НАСА, как сообщает издание, решило опубликовать посвященный аварии отчет в целях «хранения исторических данных о неудаче».

Стартовавшая 28 июня 2015 года к Международной космической станции ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon компании SpaceX взорвалась на третьей минуте после взлета. Корабль должен был доставить на станцию около двух тонн грузов, в частности, продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

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