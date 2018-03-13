Памфилова рассказала о «севшем в лужу» Навальном

На президентских выборах 18 марта никто не сможет проголосовать дважды. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказала глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя заявление блогера Алексея Навального о готовящейся «карусели» при помощи «мобильного избирателя».

По словам Памфиловой, Навальный «каждый день что-то выявляет» и иногда «приврет что-нибудь».

«Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним. Это полная глупость», — заявила глава Центризбиркома.

Ранее Навальный сообщил, что один из его сотрудников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации.

Памфилова пояснила, что подать заявление о голосовании не по месту жительства избиратель может «сколько угодно раз», но «система ГАС «Выборы» обрабатывает только первое заявление».

12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. Как сообщила Памфилова, по состоянию на середину понедельника всего таких заявлений было подано 4 миллиона 250 тысяч.

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