Злые павлины обратили в бегство похитителя своего сородича

Видео: WFTV

В американском городе Майами (штат Флорида) птицы погнались за человеком, который похитил павлина. Об этом сообщает WFTV.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина в красной майке преследует павлина, хватает его и бежит с ним к автомобилю. За похитителем погнались другие птицы, однако ему удалось уйти от погони и скрыться со своей добычей.

Местные жители, к которым обратилась полиция, не смогли опознать похитителя. Соседи утверждают, что возмущены кражей, несмотря на нелюбовь к павлинам, которые живут в их районе. «Они превратились в помеху, но такое вторжение — это непорядок», — заявил один из них.

В 2016 году сообщалось, что 50-летний житель города Нерехта в Костромской области украл попугая. Он рассчитывал, что птица станет его собеседником, но не успел реализовать свой план из-за оперативных действий полиции.

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