Пьяная британка оставила оригинальное послание себе в будущем

Пьяная жительница Великобритании решила заранее избавить себя от волнения на следующий день, сфотографировав закрытые на замок двери в доме. Об этом сообщает Mashable.

Девушка под ником @birrrdo опубликовала пост в Twitter с четырьмя снимками закрытых дверей. На фоне каждой из них британка держала палец вверх. «Только что нашла эти фото на своем телефоне, потому что пьяная "я" определенно знала, что трезвая "я" будет паниковать, что не закрыла все двери, хаха», — написала девушка.

Забавная запись не оставила пользователей соцсетей равнодушными: за пару дней фотографии получили около 1300 ретвитов и почти 10 тысяч лайков. «Мне нужно так делать даже в трезвом состоянии», — пошутили подписчики. Они также похвалили британку за остроумную идею и пообещали в будущем делать так же.

В феврале 2018 года в сети прославилась еще одна пьяная британка, которая случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы. Автор фото призналась, что не помнила об их существовании до того, как заглянула в галерею на смартфоне.

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