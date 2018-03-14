Американский метеоролог Метеоролог решил изменить политический климат в США

В США метеоролог и бывший ведущий прогноза погоды на телевидении сменил имя, добавив к нему «Метеоролог», и решил побороться за кресло в палате представителей Конгресса. Об этом сообщает Lancaster Online.

Свое выдвижение от Республиканской партии Метеоролог Дрю Андерсон (Meteorologist Drew Anderson) прокомментировал как «вероятность смены политики составляет сто процентов», передавал телеканал Fox Carolina. «Нам нужно больше простых людей в Вашингтоне, — добавил Андерсон. — В жизни я такой же, как в эфире».

Своим избирателям потенциальный конгрессмен готов пообещать поддержку школ, малого бизнеса, сельского хозяйства и науки. По его словам, он хочет стать «самым громким голосом от науки» в Конгрессе.

Метеоролог начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. По закону, ему необходимо привлечь на свою сторону тысячу избирателей-республиканцев до 20 марта. Его конкурентом от партии станет Лойд Смакер (Lloyd Smucker). Победивший по итогам праймериз сразится за место с демократом Джессом Кингом.

Андерсон сменил имя в 2017 году, а две недели назад уволился с телеканала Fox 43, где вел прогноз погоды. Помимо этого, мужчина работал учителем в нескольких средних и младших школах штата и преподавал в университете.

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