Мир
 
Умер Стивен Хокинг→
Последние новости
Великобритания приготовилась выслать российских дипломатов
«Распятый мальчик» из Донбасса появился в сериале «Родина»
Франция засудит Google и Apple
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Эрдоган собрался убивать курдов в Ираке
Названы самые счастливые страны
Мать решила проучить хулиганов и выложила фото сына-самоубийцы в открытом гробу

Американский метеоролог Метеоролог решил изменить политический климат в США

Перейти в «Мою Ленту»

В США метеоролог и бывший ведущий прогноза погоды на телевидении сменил имя, добавив к нему «Метеоролог», и решил побороться за кресло в палате представителей Конгресса. Об этом сообщает Lancaster Online.

Свое выдвижение от Республиканской партии Метеоролог Дрю Андерсон (Meteorologist Drew Anderson) прокомментировал как «вероятность смены политики составляет сто процентов», передавал телеканал Fox Carolina. «Нам нужно больше простых людей в Вашингтоне, — добавил Андерсон. — В жизни я такой же, как в эфире».

Своим избирателям потенциальный конгрессмен готов пообещать поддержку школ, малого бизнеса, сельского хозяйства и науки. По его словам, он хочет стать «самым громким голосом от науки» в Конгрессе.

Метеоролог начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. По закону, ему необходимо привлечь на свою сторону тысячу избирателей-республиканцев до 20 марта. Его конкурентом от партии станет Лойд Смакер (Lloyd Smucker). Победивший по итогам праймериз сразится за место с демократом Джессом Кингом.

Андерсон сменил имя в 2017 году, а две недели назад уволился с телеканала Fox 43, где вел прогноз погоды. Помимо этого, мужчина работал учителем в нескольких средних и младших школах штата и преподавал в университете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Meteorologist Drew Anderson seeks Republican primary challenge against Lloyd Smucker
Snow joke: Weatherman named Meteorologist runs for office
Надвигающуюся на Землю катастрофу показали на графиках
Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»
Другие материалы рубрики
Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
14:46Сегодня

Эрдоган собрался убивать курдов в Ираке

14:11Сегодня

Сирийцы засняли отбитый у террористов разрушенный город

13:24Сегодня

Лавров оценил попытку поработать с Великобританией по делу Скрипаля

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
12:03Сегодня

Дутерте нашел способ избежать наказания за убийства наркоторговцев

12:05Сегодня

Отравивших японцев газом террористов собрались казнить

12:07Сегодня

Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Мир00:0212 марта

Добро пожаловать в рейх

Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
10:57Сегодня

Укрывшихся в Великобритании россиян взяли под охрану

10:50Сегодня

Осужденную за аборт женщину досрочно выпустили спустя 15 лет

09:25Сегодня

Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Россиянка с модельной внешностью лишилась красоты, зрения и памяти после ДТП
Семиклассник скрыл от родителей на время праздников гноившуюся ножевую рану
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»
В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
Памфилова рассказала о «севшем в лужу» Навальном
Во взорвавшемся доме в Петербурге обнаружили следы террориста из «Перекрестка»
Все материалы
Мир
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Эрдоган собрался убивать курдов в Ираке
Лавров оценил попытку поработать с Великобританией по делу Скрипаля
Американский метеоролог Метеоролог решил изменить политический климат в США
Отравивших японцев газом террористов собрались казнить
Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
В украинских школах решили убрать из программы физику, химию и экономику
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой украинцев
Украина пообещала Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Киевские власти приготовились обвинить Надежду Савченко в подготовке переворота
Киев испугался замыслов Собчак относительно Крыма
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Трамп собрался ввести пошлины на китайский импорт
Великобритания собралась объявить России экономическую войну
На Украине рассказали о коварном плане «Газпрома»
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
Все материалы
Силовые структуры
Мордастый, на выход!
Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Владислав РезникСхватка за репутацию
Депутат Госдумы Владислав Резник борется за свое доброе имя с испанской Фемидой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Убегавший от конвоиров задержанный сломал ногу после прыжка в канал Петербурга
Ревнивого сибиряка нашли после драки по кровавым следам
ФСБ обезвредила группировку из десятков сторонников «Исламского государства»
В Пензе велосипедиста оштрафовали за наезд на дорожную яму
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Раскрыта загадка древних вытянутых черепов
Объяснено происхождение аномальных космических лучей
Назван единственный способ затормозить старение тела
В Японии нашли крупнейший затерянный клад
Все материалы
Спорт
«Он просто машина»
Овечкина боготворят в США и на родине. Осталось взять Кубок Стэнли
Германия отказалась бойкотировать чемпионат мира в России
Нурмагомедов посоветовал «королю бургеров» Макгрегору держаться подальше от UFC
Боец UFC дважды поплатилась за любовь к марихуане
Слуцкий рассказал о появлении россиян в составе его нового клуба
Итальянец одним финтом убрал двоих футболистов донецкого «Шахтера»
Игрок «Шахтера» швырнул боллбоя за медлительность
Все материалы
Культура
Один в поле
Брошенная Россия на снимках лучших фотографов
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Актёр Олег Табаков в роли Виктора Балакирева в кинофильме "Случай с Полыниным" режиссёра А. Сахарова.Дело табак
Табаков влюбил в себя всю страну, умер и не оставил замены
Названы самые жуткие фильмы ужасов всех времен
«Распятый мальчик» из Донбасса появился в сериале «Родина»
Маколей Калкин назвал Хокинга любимым персонажем «Симпсонов»
Россию обвинили в попытке изменить «Звездные войны»
Все материалы
Интернет и СМИ
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Гуляй, рука
Случайное сообщение помогло смертельно больному ребенку
Парень месяц сидел в приложении для знакомств и вывел неутешительную статистику
Британским СМИ пообещали запрет в России в отместку за RT
Подростки нашли потайное место для разговоров о самоубийствах
Все материалы
Ценности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Девушка набила татуировку из шерсти котенка
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Юбер де ЖиваншиСносу не будет
Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Мохнатые красоты
Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Учитель биологии скормил щенка черепахе на глазах у школьников
Собака умерла после требования стюардессы поместить ее на багажную полку
Голая туристка на трехметровом каменном пенисе возмутила его почитателей
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Все материалы
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
На нью-йоркской парковке нашли забытые на 40 лет редкие машины
Nissan раскрыл новый рамный внедорожник
816-сильный Escalade сразился с самым мощным «Джипом»
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы