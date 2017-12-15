Надвигающуюся на Землю катастрофу показали на графиках

Американский метеоролог Дэн Саттерфилд предложил наглядное объяснение того факта, что на Земле действительно наблюдается глобальное потепление. Для этого ученый предлагает обратить внимание на исследование своих коллег, которое выйдет в январе 2018 года в специальном выпуске Bulletin of the American Meteorological Society.

В нем приводятся два графика, на которых отображаются среднегодовые значения температуры на планете в зависимости от года (в период с 1880-го по 2016-й).

На графике справа изображена динамика (темно-синяя линия) среднегодовых температур в предположении, что уровень парниковых газов в атмосфере планеты с 1880-го по 2016-й не менялся, то есть в предположении отсутствия антропогенного воздействия.

На графике слева (темно-красная линия) показано моделирование ситуации, при которой в атмосфере увеличивается концентрация парниковых газов, то есть в случае наличия антропогенного воздействия.

Данные получены в рамках моделей CMIP5, позволяющих спрогнозировать климатические (а не погодные) изменения, в зависимости от, например, вулканической активности и колебаний состава атмосферы.

Черная, фиолетовая и зеленая линии на обоих графиках отвечают реконструкциям среднегодовой температуры Земли, проведенным независимо друг от друга НАСА, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США и британским Центром климатических прогнозов и исследований Хэдли соответственно.

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Из сопоставления графиков видно, что только в случае, когда в модель вносится влияние антропогенного фактора, ее прогноз практически совпадает с независимыми реконструкциями среднегодовой температуры Земли, заключает Саттерфилд.

За последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это способствовало росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и увеличению средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).

Изменения температуры на 1 градус Цельсия достаточно, чтобы спровоцировать природные катаклизмы, которые могут вызвать массовый голод.

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