Бельгийские монахи возмутились ценами на свое пиво

Монахи-трапписты из аббатства Святого Сикста, расположенного в бельгийском Вествлетерене, возмутились действиями голландской сети супермаркетов Jan Linders, которая продавала сваренное ими пиво по девять евро за бутылку. Об этом пишет The Guardian.

Монахи заявили, что установленные супермаркетами цены противоречат «этическим нормам».

По правилам монастыря, произведенное в аббатстве пиво продается либо в розницу прямо на месте, либо оптом по строго установленным правилам. Покупатель может приобрести в оговоренное время только два ящика (24 бутылки) пива за 60 дней. Цена составляет от 35 до 44 евро за ящик.

Таким образом, Jan Linders продавал пиво в пять раз дороже оптовой цены. Представители общины заявили, что производят пиво не для максимизации дохода, а для финансовой поддержки монастыря. Большая же часть прибыли уходит на благотворительность.

Представители сети попытались оправдаться тем, что их прибыли были невелики, а между монастырем и супермаркетами было много посредников, которые и накручивают цену.

Несмотря на высокую стоимость, три сорта траппистского пива, которые продавались в Jan Lindberg, пользовались большим спросом. Все запасы пива (300 ящиков), оказавшиеся в распоряжении супермаркета, были распроданы за считаные часы.

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