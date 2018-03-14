Во Франции одернули Терезу Мэй и призвали слушать Россию

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил, то глава британского правительства Тереза Мэй зашла «слишком далеко», выдвинув обвинения против России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом Раффарен сказал в интервью телеканалу LCI.

«Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения», — сказал политик.

По его мнению, «неточные обвинения рассматриваются российским обществом как фактор насилия и агрессии западного мира против России». При этом Раффарен призвал «внимательно подходить к общественному мнению в России».

4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозревает в атаке на Скрипаля росийские спецслужбы и потребовала от России до вечера 13 марта предоставить объяснения. Как написала газета Times, Лондон в случае отказа выполнять ультиматум может провести масштабную кибератаку на российские органы власти. Москва отвергает все обвинения.

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