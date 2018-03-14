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SpaceX запустила неизвестно что

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Компания SpaceX в ходе последнего запуска ракеты Falcon 9 вывела на околоземную орбиту полезную нагрузку в интересах Пентагона вместе с заявленным изначально испанским спутником Hispasat 30W-6. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Вторичная нагрузка PODSat была прикреплена к первичной, таким образом была испытана новая система выведения попутных спутников. Данную информацию изданию подтвердили в американских компаниях SSL (Space Systems/Loral) и NovaWurks, принимавших участие в проекте.

«Это была исследовательская миссия, не связанная с текущей работой спутника Hispasat 30W-6. Такие договоренности становятся все более распространенными, поскольку помогают покрыть расходы на запуск и стимулировать инновации в отрасли», — заявила Венди Льюис из SSL.

Представитель компании отказалась раскрыть какие-либо подробности о вторичной нагрузке. Операционный директор NovaWurks Джеймс Грир сообщил Spaceflight Now, что PODSat функционирует в соответствии с планом.

Космический аппарат Hispasat 30W-6 был произведен SSL, за разработку PODSat отвечает NovaWurks, интеграция систем выведения второго спутника с первым осуществлялась их совместными усилиями, отмечает Spaceflight Now.

Хотя предназначение PODSat не известно, издание обращает внимание, что NovaWurks специализируется на создании модулей HISat (Hyper-Integrated Satlet), позволяющих собирать их вместе и размещать в каждом из них необходимое оборудование. Spaceflight Now отмечает, что вторичная нагрузка PODSat, вероятно, включает четыре ячейки HISat, развернутые на геопереходной орбите

Пуск Falcon 9 с Hispasat 30W-6, состоявшийся 6 марта 2018 года, стал 50-м стартом данного носителя SpaceX.

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