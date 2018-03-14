США похвалились успешными испытаниями замены РД-180

@JeffBezos / Twitter

Американская компания Blue Origin, которую основал глава Amazon Джефф Безос, провела очередные успешные стендовые огневые испытания ракетного двигателя BE-4. Силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов).

Материалы по теме Испытание огнем США испытали двигатели на замену российским РД-180

В Blue Origin отметили, что «метан (или сжиженный природный газ) оказался отличным выбором для топлива».

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5.

В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!