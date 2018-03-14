Источник рассказал о взломах iPhone силовиками

В правоохранительных органах рассказали, зачем региональные управления ФСБ, Следственного комитета и МВД закупили оборудование для взлома смартфонов. По словам источника «Ленты.ру», подобные программы используются, в первую очередь, для проведения различных экспертиз.

«В частности, экспертиз аппаратуры, найденной на телах убитых или обвиняемых в коррупционных преступлениях. Специальная техника принята много лет назад, она есть во всех экспертно-криминалистических подразделениях всех правоохранительных органов, которые имеют сертификаты на производство соответствующих экспертиз. С помощью этих программ можно, в том числе, восстановить стертые фотографии и записи», — отметил источник.

По его словам, применение этих программ разрешено законодательством Российской Федерации и закупаются они далеко не первый год.

О приобретении силовиками оборудования для взлома смартфонов под управлением iOS и Android сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок. Отмечалось, что комплекс UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СК в 800 тысяч рублей, а хабаровскому — в 1,2 миллиона рублей.

Разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, смс и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобиться несколько дней.

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