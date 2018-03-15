ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 372 место в банковской системе Российской Федерации. Банк входит в систему страхования вкладов.

Как отметили в ЦБ, в деятельности «Кредит Экспресса» были установлены многочисленные нарушения требований законодательства об отмывании доходов. Кроме того, собственные средства банка существенно снизилось, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

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Ранее ЦБ дважды вводил ограничения на привлечения вкладов населения в отношении «Кредит Экспресса».

В конце февраля рейтинговое агентство АКРА выпустило обзор, в котором отметило нервозность и снижение доверия в банковском секторе сохранятся на протяжении 2018 года «на фоне огосударствления банковской системы и искажения конкурентного поля».

Аналитики отметили, что доля госсектора в банковской системе России к 1 января 2018 года выросла до 70 процентов и может продолжить расти на горизонте ближайших трех-четырех лет. На этом фоне государство вынуждено тратить огромные средства, спасая дефолтные частные банки и докапитализируя слабые государственные.

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