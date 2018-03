Любителям фильмов ужасов помогут «наложить в штаны от страха»

Издание Vice составило список лучших фильмов ужасов сервиса Netflix, от которых можно «наложить в штаны от страха». В рейтинг, опубликованный в четверг, 15 марта, вошло 17 картин.

В список попали в основном классические хорроры, права на которые выкупил Netflix. Среди них — «Дети кукурузы» 1984 года, «Человеческая многоножка» 2009 года, «Восставший из ада» 1987-го, «Ловец снов» 2003 года, «Шесть демонов Эмили Роуз» 2005 года и «Шестое чувство» 1999-го.

Кроме того, авторы включили в рейтинг «Спуск» (2005), «Оно» (2004, оригинальное название — It Follows, не путать с It — «прим. Ленты.ру»), «Бабадук» (2014), «30 дней ночи» (2007), «Азбука смерти» (2012), «Голодные Z» (2017), «Хороший сын» (1993), «Заклятие» (2013), а также мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров» (2013) и комедию «Очень страшное кино» (2000).

Помимо этого, в рейтинг вошла испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», которую ранее в марте объявили самым страшным фильмом ужасов в истории.

