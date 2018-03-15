В МИД России поведали о «болезненном пристрастии» Вашингтона

Санкции, вводимые США против России, не работают. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Возникает вопрос, почему Вашингтон, старающийся «наказать нас» за независимый курс на международной арене, регулярно добавляет санкции? Просто потому, что прежние меры давления не сработали — ни запреты на экономическое сотрудничество с нами, ни угрозы блокирования денежных переводов, ни бряцание оружием у наших границ, которое становится все громче, ни отказы в визах, ни какие другие потуги. Все это нельзя назвать иначе, чем гротеском», — сказал Рябков.

Замминистра заметил, что нынешнее расширение санкций уже 50-е с 2011 года, когда Вашингтон решил свернуть «перезагрузку» отношений с Россией.

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По словам Рябкова, постоянное введение новых ограничений похоже на «болезненное пристрастие», которое «пагубное прежде всего для того, кем оно овладело».

15 марта Минфин США объявил о внесении в санкционный список располагающейся в Санкт-Петербурге компании «Агентство интернет-исследований», которую Вашингтон связывает со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина. Помимо этого, в перечень внесены 14 человек, 12 из которых связаны с компанией, двое — с Главным управлением Генштаба ВС России. Также в список внесены лица и структуры, против которых санкции были введены ранее. В частности, это ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ.

По мнению американских чиновников, внесенные в список причастны к вмешательству в президентские выборы в США. Москва отвергает все обвинения.

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