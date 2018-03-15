Илон Маск объявил о создании межгалактической медиаимперии

Миллиардер Илон Маск анонсировал в своем Twitter-аккаунте создание новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее «Бац» (Thud). Источники издания Variety подтвердили подлинность намерений Маска.

Бизнесмен опубликовал серию постов, посвященных новому проекту. Началось все с публикации междометия thud, сопровожденного восклицательным знаком. Оно означает звук столкновения вроде «бум» или «бац». Затем изобретатель пояснил, что это — название его новой межгалактической медиаимперии, а «восклицательный знак необязателен».

Сообщается, что Маск некоторое время назад принял на работу нескольких бывших сотрудников сайта сатирических новостей The Onion, покинувших портал прошлой осенью. Среди нанятых работников — предыдущий главный редактор Коул Болтон (Cole Bolton) и исполнительный редактор Бен Беркли (Ben Berkley).

Согласно базам регистрации доменных имен, неизвестный действительно зарезервировал адрес thud.com. Последняя операция с ним была произведена 6 декабря 2017 года через хостинг GoDaddy. Однако регистрант остается анонимным, а сам веб-сайт в настоящее время не работает.

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Несколько дней назад Twitter Илона Маска оказался в центре внимания пользователей соцсетей. Тогда основатель компаний Tesla и SpaceX поделился своей идеей разработки новейшего общественного транспорта. Подписчики засмеяли миллиардера за то, что он «заново выдумал автобус».

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