Путин завел толпу

Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия — страна возможностей», несколько раз обратился к участникам мероприятия, сообщает ТАСС.

Он заметил, что на форуме собрались люди разных возрастов и сфер деятельности, но все они «талантливые, деятельные, интересные, замечательные». «И таких людей у нас в стране очень много — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины», — сказал президент.

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Глава государства выразил уверенность в том, что все присутствующие способны реализовать свои планы и идеи. После этого Путин предложил «зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого» и обратился к залу с вопросом: «А ты сможешь?» Участники форума хором ответили ему: «Я смогу».

Путин отметил, что другого ответа трудно было ожидать. «Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки», — добавил президент. В завершение речи он вновь обратился к аудитории, спросив, обеспечат ли присутствующие будущее страны. Те в один голос ответили «Да!».

В форуме принимают участие молодые предприниматели, управленцы, волонтеры и специалисты в различных областях экономики. Мероприятие проходит с 13 по 16 марта в Москве на ВДНХ.

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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