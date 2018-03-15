Путин раскрыл секрет успеха России

Реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Россия — страна возможностей», передает ТАСС. В нем принимают участие молодые предприниматели, управленцы, волонтеры и специалисты в различных отраслях экономики.

«Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины. Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки», — обратился Путин к участникам форума.

Президент отметил, что «если это произойдет, то будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, будет успешной, будет страной, которой все мы будем гордиться».

Форум «Россия — страна возможностей» проходит на территории ВДНХ в Москве с 13 по 16 марта. В нем участвуют 6 500 человек из 85 регионов страны.

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