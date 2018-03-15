Интернет и СМИ
 
Последние новости
Украина жестко раскритиковала российский «Сармат»
Толстая кошка придумала способ радовать хозяйку и прославилась
YouTube озаботился психикой своих модераторов
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией
Лондон отказался передать Москве образец вещества из дела Скрипаля
В России началась массовая блокировка порно

YouTube озаботился психикой своих модераторов

Перейти в «Мою Ленту»

Видеохостинг YouTube запретил своим модераторам, фильтрующим подозрительный контент, заниматься своими обязанностями дольше четырех часов в день. Об этом рассказала главный исполнительный директор компании Сьюзен Войжитски, передает The Verge.

«Это настоящая проблема, я сама потратила множество времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно», — сказала она, пояснил, что руководство компании пошло на такой шаг из-за заботы о психическом здоровье сотрудников.

Войжитски пояснила, что ограничение для модераторов связано с заботой об их психическом здоровье.

В декабре 2017 года The Verge выяснило, что YouTube планирует расширить штат модераторов до 10 тысяч человек.

28 февраля стало известно, что модераторы YouTube отказались удалять ролики неонацистской группировки Atomwaffen Division, члены которой связаны с несколькими убийствами на территории Соединенных Штатов.

8 февраля сотрудники YouTube заверили, что впредь борьба с нежелательным контентом перейдет на новый уровень. «Мы проделали большую работу, чтобы создать полезные инструменты для пометки спорного контента. Отмеченные видео рассматриваются системой очень, очень быстро», — рассказали разработчики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
YouTube limits moderators to viewing four hours of disturbing content per day
YouTube встал на защиту агрессивных нацистов
YouTube попытался научить детей точить ножи
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

Присмотрись

Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
17:0914 марта

Японцы принялись растягивать кошек

15:3914 марта

Фотограф объявил охоту на отвратительные и смешные руки в метро

18:0014 марта

Сотрудников магазина обматерили за новогоднюю рекламу в марте

Интернет и СМИ00:0513 марта

Лайк за упокой

Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
13:3714 марта

Мать решила проучить хулиганов и выложила фото сына-самоубийцы в открытом гробу

00:11Сегодня

В России началась массовая блокировка порно

16:0914 марта

В интервью Дудя с Венедиктовым разглядели 25-й кадр с Грудининым

Интернет и СМИ00:01 5 марта
Сергей Доренко

«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»

Сергей Доренко о голодных женщинах, судьбах России и «Бригаде» с Березовским
20:1614 марта

Во «ВКонтакте» обнаружили связь нацистских символов с песнями на иврите

08:0114 марта

Случайное сообщение помогло смертельно больному ребенку

12:5614 марта

«Золотой голос Башкортостана» умер в бассейне

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
В Екатеринбурге зажгли факел из фекалий жителей города
Недовольного пенсионера отправили в психбольницу после поджога приемной ФСБ
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»
В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
Минобр подтвердил информацию о резком росте зарплат учителей перед выборами
Депутат решил поглумиться над школьником из Нового Уренгоя и попал под суд
Все материалы
Мир
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Москва заявила о непричастности к делу Скрипаля и готовности к расследованию
Лондон отказался передать Москве образец вещества из дела Скрипаля
Лондон допустил дальнейшую эскалацию конфликта с Россией
Британия официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Меркель призвала сохранить связи с Россией после отравления Скрипаля
Создатель «Новичка» захотел покаяться перед Скрипалем
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Надежду Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Украинцев перестали пускать в Крым
Савченко вернулась на Украину
Поляки сдали полиции прокричавшего «Слава Украине!» чиновника
Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Эксперты объяснили рост акций «Газпрома»
Burger King в России сменил владельца
Названы самые счастливые страны
Франция засудит Google и Apple
Глава ВТБ обсудил в Тверской области вопросы сотрудничества с регионом
Умерший основатель IKEA оставил патриотичное завещание
Все материалы
Силовые структуры
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Владислав РезникСхватка за репутацию
Депутат Госдумы Владислав Резник борется за свое доброе имя с испанской Фемидой
Мордастый, на выход!
Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Источник рассказал о взломах iPhone силовиками
Под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину
Убегавший от конвоиров задержанный сломал ногу после прыжка в канал Петербурга
Ревнивого сибиряка нашли после драки по кровавым следам
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Зафиксированы три мощнейших «инопланетных» сигнала
Украина жестко раскритиковала российский «Сармат»
США похвалились успешными испытаниями замены РД-180
Американская станция подлетит к Туле
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
ФИФА запаниковала после призывов к бойкоту чемпионата мира в России
«Он просто машина»
Овечкина боготворят в США и на родине. Осталось взять Кубок Стэнли
Футбольная ассоциация Англии выступила против бойкота ЧМ в России
Российских бойцов MMA обвинили в разбое и вымогательстве
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума
Еще один призер Олимпиады-2018 продаст подаренный BMW
Все материалы
Культура
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Один в поле
Брошенная Россия на снимках лучших фотографов
Нед Старк из «Игры престолов» раскрыл еще одну тайну сериала
Mr. Freeman полетал на дирижабле-пенисе в честь Хокинга
Раскрыт размер наследства Табакова
Умер режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
YouTube озаботился психикой своих модераторов
Сотрудников магазина обматерили за новогоднюю рекламу в марте
В России началась массовая блокировка порно
В интервью Дудя с Венедиктовым разглядели 25-й кадр с Грудининым
Все материалы
Ценности
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Юбер де ЖиваншиСносу не будет
Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
Шенгенские визы подорожают
Все материалы
Из жизни
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
В мусоре нашли драгоценности на миллионы рублей
Толстая кошка придумала способ радовать хозяйку и прославилась
В квартире бывшего сотрудника зоопарка нашли кобру и еще 16 опасных рептилий
Увязшего слоненка вытащили из трясины экскаватором
Все материалы
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
«АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на старую
Volkswagen показал новое изображение следующего Touareg
Разукрашенный гоночный Ferrari пустят с молотка
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы