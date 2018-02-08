YouTube попытался научить детей точить ножи

Пользователи детского приложения YouTube Kids обнаружили, что на просторах «безопасного» сервиса доступно большое количество спорных роликов, неприемлемых для дошкольников. В частности, герой одного из таких видео записал инструкцию по заточке ножей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Журналисты отметили, что в последние месяцы на видеохостинге появились сотни подобных видео, доступ открыт для детей. Представители компании Google извинились за появление нежелательного контента на платформе. Менеджер по государственной политике Google Кэтти О'Донован попросила у детей прощения за причиненные боль и дискомфорт.

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Сотрудники YouTube заверили, что впредь борьба с нежелательным контентом перейдет на новый уровень. «Мы проделали большую работу, чтобы создать полезные инструменты для пометки спорного контента. Отмеченные видео рассматриваются системой очень, очень быстро», — рассказали разработчики.

Первые претензии к приложению YouTube Kids пользователи предъявляли в 2015 году. Тогда обеспокоенные детские правозащитники обвинили компанию в том, что для фильтрации видео используются компьютерные алгоритмы вместо «живых» модераторов.

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