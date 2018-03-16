«Роскосмос» засекретил провальный пуск и потребовал за него 290 миллионов

«Роскосмос» отказался предоставлять частной российской компании Dauria Aerospace, изготовившей по заказу госкорпорации спутники МКА-Н №1 и №2, телеметрические данные с разгонного блока «Фрегат», однако по-прежнему требует со стартапа 290 миллионов рублей за неработающие космические аппараты, сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявляют, что, согласно предоставленным стартапом данным, авария на разгонном блоке произошла тогда, когда МКА-Н №1 и №2 находились более чем в 1,5 километрах от него. По этой причине «Роскосмос» отказался признать свою ответственность за неработоспособные спутники, продолжая требовать от Dauria Aerospace денежной компенсации в размере 290 миллионов рублей.

В российском стартапе заявили, что, «поскольку спутники прошли все предстартовые испытания и никаких сбоев на этапе подготовки не было зафиксировано, то, скорее всего, наиболее вероятная причина потери аппаратов — внешнее воздействие». Частная российская компания обратилась к «Роскосмосу» с предложением создать специальную комиссию по выяснению причин нештатной ситуации с МКА-Н, что госкорпорация посчитала нецелесообразным, сославшись на собственные данные и заявив, что в отчетах российского стартапа «присутствуют некорректные данные, из-за которых принять документы не представляется возможным».

Из 24 космических аппаратов, выводившихся в ходе пуска ракеты-носителя с Байконура 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а» (с разгонным блоком «Фрегат») на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, сразу телеметрию не передали три (российский спутник «Маяк» и пара МКА-Н), однако позднее связь пропала еще с девятью спутниками.

«Претензий по результатам запуска со стороны владельцев или заказчиков, попутно выводимых с МКА-Н КА, в "Главкосмос" не поступало», — сообщили в «Роскосмосе».

Между тем американская Astro Digital, по данным SpaceNews, получила возмещение от американской страховой компании Starr Aviation за неработоспособные космические аппараты Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, выводимые вместе с российскими спутниками на орбиту с примерным апогеем в 600 километров вместе с «Маяком», МКА-Н №1 и №2. Американскому стартапу удалось получить доступ к телеметрическим данным пуска, из которых следовало, что на одном из двигателей разгонного блока произошла утечка гидразина, воспламенившегося после включения другого силового агрегата разгонного блока. В результате находящиеся в головной части ракеты спутники получили повреждения.

Ранее к аналогичным выводам пришла российская команда, занимавшаяся созданием спутника «Маяк». Разработчики показали, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за «попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока».

Материалы по теме Еще полетаем «Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

В ходе пуска российской ракеты «Союз-2.1а» (с разгонным блоком «Фрегат») 14 июля 2017 года на три разных орбиты выводились 73 спутника. При этом неполадки в разное время наблюдались только у космических аппаратов, выводимых на орбиту с примерным апогеем в 600 километров (у 12 из 24 спутников).

Данный старт должен был продемонстрировать возможности «Роскосмоса» по одновременному выведению малых космических аппаратов. Такая пусковая услуга в последние годы набирает все большую популярность. Рекорд в данном сегменте рынка принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила рекордное число спутников (104 аппарата).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!