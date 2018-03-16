В Таганроге техника приехала ремонтировать яму и провалилась в нее

В Таганроге за сутки в большую яму в асфальте провалились две ремонтные машины. Местный «Водоканал» снял видеоролик о противостоянии провала и строителей. Видео опубликовано на YouTube-канале организации.

В ролике рабочие устанавливают новые трубы на месте провала, образованного накануне из-за размытого изнутри самотечного коллектора. В какой-то момент в яму целиком проваливается экскаватор-гидромолот, который пришлось вытаскивать строительным краном. Кадры сопровождались песней Виктора Цоя «Муравейник».

Ранее в эту же яму, но уже в другом месте попало заднее колесо спецмашины.

Портал «Ерш. Таганрог» пишет, что «Водоканал» предупредил местных жителей не приближаться к провалу и не подъезжать к нему на автомобиле. «Ремонт очень трудный, мужики стараются, не покладая рук. В сети начался нереальный прессинг, местами доходит до проклятий в адрес работников "Водоканала" в комментариях. Очень прошу поддержать наш коллектив, обратить внимание граждан на отчаянные наши усилия», — сказал изданию представитель компании.

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