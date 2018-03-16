Стал известен ущерб от коррупции в России

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 миллиардов рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек», — заявил он.

По словам начальника антикоррупционного главка, из причиненного ущерба 100,5 миллиардов рублей удалось вернуть.

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«Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 миллиарда рублей», — рассказал Курносенко.

По словам генерал-майора, особое внимание сотрудники полиции уделяют хищениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году удалось выявить 245 преступлений. Это на треть больше, чем годом ранее.

5 марта правительство России выпустило постановление, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с правонарушениями, связанными с коррупцией.

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