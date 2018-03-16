Стал известен ущерб от коррупции в России

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 миллиардов рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майор полиции Андрей Курносенко.
«В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек», — заявил он.
По словам начальника антикоррупционного главка, из причиненного ущерба 100,5 миллиардов рублей удалось вернуть.
«Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 миллиарда рублей», — рассказал Курносенко.
По словам генерал-майора, особое внимание сотрудники полиции уделяют хищениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году удалось выявить 245 преступлений. Это на треть больше, чем годом ранее.
5 марта правительство России выпустило постановление, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с правонарушениями, связанными с коррупцией.
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