Президент возглавил вертикаль борьбы с коррупцией

Громкие антикоррупционные дела последних лет являются частью единой спецоперации, которой руководит непосредственно президент России Владимир Путин. Об этом во вторник, 6 марта, заявили эксперты Центра политической информации (ЦПИ) в рамках представленного доклада «Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии».

Российские традиции борьбы с коррупцией уходят корнями еще во времена «Русской правды» Ярослава Мудрого, рассказал глава ЦПИ Алексей Мухин, а за основу современных спецопераций взята методика КГБ, близкая и понятная руководителю государства, как выходцу именно из этой спецслужбы.

В настоящее время антикоррупционная система России представляет из себя довольно эффективную модель, взявшую лучшее из опыта разных стран, отметил эксперт. «Сегодня борьба с коррупцией в России представляет собой вертикаль, во главе которой стоит президент. Он играет лидирующую роль, проявляя политическую волю в борьбе с коррупцией, и являясь ключевой фигурой», — отметил глава ЦПИ Алексей Мухин.

«Мы констатируем, что российская антикоррупционная система работает и работает довольно эффективно. Ее "запуск", вернее, его попытки пришлись еще на 2009-2010 годы, однако по-настоящему она заработала лишь с 2012 года и вышла, так сказать, на "промышленный уровень" в 2014-2015 годах», — говорится в докладе ЦПИ.

Результатом успешной работы системы, отметили эксперты, стал ряд отставок губернаторов, «зачистка» банковского сектора, а также спецоперация в Дагестане, в ходе которой в республике были выявлены многочисленные случаи коррупции на всех уровнях власти.

Важнейшей задачей комплекса антикоррупционных мероприятий является создание такой ситуации, в которой каждый чиновник любого звена — высшего, среднего или низшего – понимает, что наказание за злоупотребления будет неотвратимым. Это — часть концепции Владимира Путина, которую он изложил в своем послании Федеральному Собранию. В глаза бросается и схожесть подходов: и при подготовке послания, и при проведении антикоррупционных мероприятий не допускаются утечки в СМИ.

Эксперты ЦПИ выразили уверенность, что в дальнейшем курс на активную борьбу с коррупцией при поддержке президента будет продолжен. При этом Россия продолжит заимствовать доказавшие свою эффективность отдельные элементы антикоррупционных практик других государств, в частности Китая и США.

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