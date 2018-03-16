Отзывчивые краснодарцы дотолкали сломавшийся трамвай до конечной

Пассажиры в Краснодаре дотолкали сломавшийся трамвай до конечной остановки. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Telegram-канал Hue, публикуя видеозапись произошедшего.

Как отмечает «Блокнот Краснодар», инцидент произошел утром в пятницу. Из-за поломки трамвая образовался затор, транспорт не мог ходить по семи маршрутам. Водитель предложил кондуктору и пассажирам вытолкать вагон на конечную остановку, откуда его позже отбуксировали.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!