Появление неопознанного вертолета над посольством России в США объяснили туманно

Вертолет, который кружил над посольством России в Вашингтоне и светил в окно прожектором, принадлежит правоохранительным органам. Летательный аппарат «кого-то искал». Об этом в субботу, 17 марта, сообщила РИА Новости сотрудница городского отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

«Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов», — пояснила она.

Драйкорн не смогла сказать, к какой именно службе относится машина.

Ранее в полиции Вашингтона агентству заявили, что ничего не знают о вертолете.

Аппарат заметили над территорией дипмиссии вечером в воскресенье, 11 марта. «Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка обнаружить следы российского вмешательства?», — поиронизировали дипломаты в Twitter, поставив в конце записи пиктограмму НЛО.

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