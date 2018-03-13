Посольство России в США озаботилось кружащим над зданием неопознанным вертолетом

Посольство России в Вашингтоне сообщило о том, что неизвестный вертолет кружил над территорией дипмиссии вечером в воскресенье, 11 марта. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

«Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка обнаружить следы российского вмешательства?», — поиронизировали дипломаты, поставив в конце записи пиктограмму НЛО.

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018, 00:47

К твиту приложена фотография, на которой видно, как летательный аппарат прожектором освещает одно из зданий комплекса.

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.

В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях провели обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В конце декабря 2016 года уходящая администрация президента США Обамы закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

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