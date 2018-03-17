С Украины выдворили российскую журналистку

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам представителей СБУ, Гончарова «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора». По информации спецслужбы, она «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента России на территории Украины».

«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», — указывается в сообщении ведомства.

«С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию России с запретом въезда на Украину сроком на три года», — добавили представители СБУ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 марта объявил, что украинские силовики не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории страны для голосования на выборах президента. По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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