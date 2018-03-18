Бывший СССР
 
Россия выбирает президента→
Последние новости
Боевики сбили Су-24 в Сирии
21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности
В автобусах и метро Москвы заметили ажиотаж  
Стример по World of Tanks поскользнулся, ударился головой о бордюр и умер
Асад приехал на передовую в Восточную Гуту
Женщины сознались в преимуществе лесбийского секса
Назван метод отравления Скрипаля
Явка на выборах президента России превысила 50 процентов

Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой

Перейти в «Мою Ленту»
Акция протеста в Киеве

В Киеве участники акции за разрыв дипотношений с Москвой разошлисьпосле неудачной попытки закидать российское посольство яйцами и зеленкой, передает «Интерфакс-Украина» в воскресенье, 18 марта.

По данным агентства, около 40 сотрудников правоохранительных органов не подпустили протестующих к зданию консульского отдела России в Киеве, установив заграждение у въезда на улицу Добровольческих батальонов.

Участники акции подожгли факелы и пытались испачкать стены посольства, но принесенные ими яйца и бутылки с зеленкой из-за большого расстояния цели не достигли. Протестующие начали расходится в 16:05 (17:05 мск), никого из них не задержали.

Ранее сообщалось, что 18 марта украинская полиция ограничила россиянам вход на избирательные участки в диппредставительствах во Львове, Одессе и Киеве. Решение было принято в связи с проведением выборов президента России в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своими территориями.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что обеспечение голосования россиян на Украине должно определятся двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участники акции за разрыв дипотношений с РФ забросали подъезды к российскому консульству в Киеве яйцами и зеленкой
Россию и Украину попросили самостоятельно разобраться с выборами
Россиян не пустили голосовать во Львове
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Выпустили газы

Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
18:5716 марта

Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах

10:44Сегодня

Россиян не пустили голосовать во Львове

00:24Сегодня

Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
19:3916 марта

Узбекистан поделился культурным наследием

15:2914 марта

Депутат Рады пообещал дать коллеге по морде за «работу на Россию»

22:5517 марта

ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян

Бывший СССР00:0215 марта

Плата за вход

Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
01:1813 марта

Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

18:5017 марта

Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту

22:3012 марта

Украина захотела получить от России 209 миллионов долларов за полеты в Крыму

Россия
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Наблюдатель из Афганистана объявил об отсутствии нарушений на выборах в России
Устроившие вброс бюллетеней члены избиркома в Люберцах отстранены от работы
В Приморье, Хабаровском крае и Еврейской АО начался подсчет голосов
Бузова проголосовала на выборах
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Боевики сбили Су-24 в Сирии
Асад приехал на передовую в Восточную Гуту
Назван метод отравления Скрипаля
Курды пообещали стать кошмаром для турок после захвата Африна
В Северной Корее зафиксировали стопроцентную явку на выборах президента России
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Узбекистан поделился культурным наследием
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Google обрушил стоимость биткоина
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами
Женщины сознались в преимуществе лесбийского секса
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Минобороны не смогло выбрать между Шептуном и Посейдоном
Все материалы
Спорт
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира
Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
Россиянин Волков нокаутировал бывшего чемпиона UFC
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Из «Приключений Электроника» сделают фильм для взрослых с постельными сценами
Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Умер журналист Павел Михалев
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире
Павший на колени Лавров превратился в мем
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Собака заставила пилота посадить самолет
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы