Бывший СССР
 
Последние новости
В России стартовали выборы президента
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове
Москва удивилась решению Лондона работать с ОЗХО по делу Скрипаля без России
Кикбоксера нокаутировали ударом из видеоигры
Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту

ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прислушалась к просьбе России и направила Киеву обращение, в котором подчеркнута необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу член Центризбиркома России Василий Лихачев, передает ТАСС.

«Руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям. ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления. Вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать», — сказал чиновник.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook написал, что силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны. По его утверждению, Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.

В МИД России ответили, что данный поступок Киева является беспрецедентным, противоречащим Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Ведомство напомнило, что Россия «даже в самые сложные моменты» не предпринимала подобных действий в отношении украинцев.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Выпустили газы

Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
18:5716 марта

Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах

19:3916 марта

Узбекистан поделился культурным наследием

15:2914 марта

Депутат Рады пообещал дать коллеге по морде за «работу на Россию»

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
01:1813 марта

Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

18:5017 марта

Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту

22:3012 марта

Украина захотела получить от России 209 миллионов долларов за полеты в Крыму

Бывший СССР00:0215 марта

Плата за вход

Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
16:5617 марта

С Украины выдворили российскую журналистку

14:5616 марта

Савченко признали врагом Украины

17:2612 марта

Российских судей заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Россия
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Ростовский стадион для чемпионата мира-2018 сдали в эксплуатацию
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Назван срок открытия трех станций салатовой ветки метро
Россия открестилась от «Новичка»
Отзывчивые краснодарцы дотолкали сломавшийся трамвай до конечной
Елена Летучая призвала россиян прийти на выборы
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Умер сдавший Челси Мэннинг хакер
Россия разглядела подготовку американского удара по Сирии
Британских дипломатов вышлют из России
Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ
Трамп решил отсудить у порноактрисы 20 миллионов долларов
Решение о закрытии Британского совета объяснили деятельностью шпионов
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Узбекистан поделился культурным наследием
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Минфин разместил евробонды на 4 миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль
Американские спутники оказались уязвимы перед Россией
Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками
Все материалы
Спорт
Водка со льдом
Он был надеждой советского хоккея, но неудачи и запои убили его
Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове
Кикбоксера нокаутировали ударом из видеоигры
Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России
Российский лыжник одержал победу в Кубке мира
Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат
Чешский биатлонист обвинил русских в угрозах и подмене допинг-проб
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Из «Приключений Электроника» сделают фильм для взрослых с постельными сценами
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
Snapchat предложил отшлепать Рианну и лишился миллиарда долларов
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире
Павший на колени Лавров превратился в мем
Видеозапись самоубийства несколько часов провисела в топе популярного сайта
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Собака заставила пилота посадить самолет
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы