ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прислушалась к просьбе России и направила Киеву обращение, в котором подчеркнута необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу член Центризбиркома России Василий Лихачев, передает ТАСС.

«Руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям. ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления. Вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать», — сказал чиновник.

Материалы по теме Президентские. Новые. Твои Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook написал, что силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны. По его утверждению, Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.

В МИД России ответили, что данный поступок Киева является беспрецедентным, противоречащим Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Ведомство напомнило, что Россия «даже в самые сложные моменты» не предпринимала подобных действий в отношении украинцев.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!