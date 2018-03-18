В Крыму начались первые в истории выборы президента России

Первые в истории Крыма выборы президента России стартовали на полуострове. На избирательном участке, как передают «Известия», уже побывал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе», — сказал Аксенов, опустив бюллетень в КОИБ.

В 8:00 в Крыму открылись 1206 избирательных участков, а в Севастополе начали работу 182 участка. На выборах Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины. Накануне вечером в Симферополь прибыла французская делегация.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.