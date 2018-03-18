Минобороны не смогло выбрать между Шептуном и Посейдоном

Интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 4,8 миллиона голосов за то или иное название для для трех новых видов вооружения. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

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Отмечается, что активность голосования остается стабильно высокой, однако в списке из 150 наименований появились свои лидеры. Так, для боевого лазерного комплекса сами популярными стали «Горыныч», «Пересвет» и «Блик». Крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергетической установкой чаще всего предлагают назвать «Буревестник», «Пальмира», «Император/Монарх» и «Тишина». Самыми популярными названиями для беспилотного подводного аппарата стали «Лещ», «Карась», «Шептун», «Посейдон» и «Аврора».

Голосование продолжается, хотя изначально должно было завершиться 16 марта.

О новых видах вооружений впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта. Он предложил выбрать названия трех новых видов оружия на сайте Министерства обороны. Голосование должно завершиться 16 марта.

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