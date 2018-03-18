ЦИК обработал половину протоколов

Центризбирком России обработал 50,01 процента протоколов участковых избирательных комиссий.

Лидирует действующий президент России Владимир Путин, он набирает 75,01 процента.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (13,39 процента). На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,34 процента). Выдвиженец партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак получила 1,42 процента. Сергей Бабурин, выдвинутый партией Народный союз, набрал 0,63 процента. У кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 0,82 процента, у выдвинутого «Партией роста» Бориса Титова — 0,65 процента, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 0,65 процента.

Выборы прошли в России 18 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. По состоянию на 22:00 мск явка составила 59,93 процента.

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