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У модели Victoria's Secret недосчитались ребер

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Модель Бриджит Малкольм, которая представляет известный бренд-производитель нижнего белья Victoria's Secret, пристыдили за полноту во время съемки в купальнике. Об этом она рассказала в личном блоге.

«Пока меня фотографировали, одна из ассистенток постоянно смотрела на мой живот с насмешкой. Когда я обратилась к ней, она не ответила и даже не потрудилась поднять глаза, чтобы посмотреть мне в лицо», — написала 26-летняя модель, которая носит одежду 32 размера (российский 38).

Бриджет добавила, что однажды на съемке ее попросили показать «больше ребер», а когда она недостаточно сильно втянула живот, на нее надели юбку, чтобы скрыть полноту.

В другой день, когда Бриджит вышла из раздевалки, недовольные организаторы решили вообще не вносить ее в список присутствующих моделей.

В конце истории модель пожелала женщинам жить в гармонии со своим телом и не зависеть от стандартов, навязываемых бьюти-индустрией.

В январе фотография модели в свитере французского бренда Vetements с надписью Unskinny («Нехудая») на спине вызвала недоумение пользователей Instagram. Комментаторы обратили внимание, что рекламирующая его девушка на самом деле очень худая. «Свитер мне очень нравится, но, возможно, стоило подобрать более подходящую к слогану модель», — написала пользователь bella_lovel. Другие комментаторы нашли фотографию ироничной и отметили, что ноги позирующей «толщиной с руку взрослого человека».

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