Chanel представила новый калибр

Компания Chanel анонсировала новинку ювелирно-часовой выставки BaselWorld, которая пройдет с 22 по 27 марта — часы Boy.Friend Skeleton (Caliber 3). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 марта.

Восьмиугольный, как у всей коллекции Boy.Friend, корпус модели выполнен из золота Beige. Часы оснащены механизмом нового, третьего по счету собственного калибра компании. Работа над ним на мануфактуре Chanel в швейцарском Ла-Шо-де Фоне велась три года. Моcты и платина механизма выполнены из латуни, с кромками с черным покрытием ADLC (аморфное алмазоподобное углеродное покрытие). Фаски по краям мостов и пластин отделаны гальваническим покрытием из золота Beige.

Фото: Chanel 1 /2

Доступны модели с бриллиантами по безелю и без таковых. Часы снабжены ремешком из крокодиловой кожи с застежкой из золота Beige.

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Компания Chanel производит собственные механизмы с 2016 года. Первым, Caliber 1, оснащены мужские часы Monsieur de Chanel. Вторым, выпущенным в 2017 году, — женская модель Premiere Camelia Skeleton.

В январе 2018 года во время Недели высокой моды в Париже Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами.

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