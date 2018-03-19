На выборах президента в Норильске зафиксировали рекордную явку

В Норильске на прошедших президентских выборах зафиксировали рекордную явку избирателей — 65 процентов. Об этом заявил глава города Ринат Ахметчин, передает «Таймырский телеграф».

Плохая погода, по его словам, жителей не остановила. До этого самая высокая явка наблюдалась на прошлых президентских выборах в 2012 году. Тогда проголосовали 59 процентов людей, наделенных таких конституционным правом.

«Стражи порядка пресекли несколько эксцессов, которые произошли на избирательных участках, но они работали профессионально и корректно», — отметил глава Ахметчин.

18 марта состоялись выборы президента России. Свой правом на участие в тайном голосовании воспользовались 67,47 процента избирателей. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней победу одерживает Владимир Путин, набравший 76,6 процента голосов. На втором месте с 11,08 процента — Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты будут оглашены в течение 10 дней.

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