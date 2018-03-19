Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ

В понедельник, 19 марта, на набережной Ялты прошел флешмоб, с поздравлением Владимира Путина в связи с его переизбранием на пост президента России. Участники флешмоба также пригласили его принять участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля в Крыму.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Участники акции встали в форме аббревиатуры ЯМЭФ. Более сотни молодых ребят вынесли огромный флаг России. Затем подняли таблички, которые сложились в единую картину-надпись «Путин. Крым. ЯМЭФ». Также вокруг них выстроились уличные музыканты, танцоры и крымские артисты, которые держали порядка 40 различных флагов стран-участниц Ялтинского международного экономического форума.

В финале участники флешмоба хором обратились к главе государства: «Владимир Владимирович, поздравляем! Добро пожаловать на Ялтинский форум!».

Акция организована Фондом «Ялтинский международный экономический форум» совместно со студентами Республики Крым.