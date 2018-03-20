Песков отреагировал на «злобных дебилов» Макаревича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о жителях РФ. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 20 марта.

«Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом — это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова музыканта.

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19 марта Андрей Макаревич опубликовал в Facebook пост о поездке в США, в котором поделился впечатлениями об американцах. Музыкант, в частности, заметил, что они стали спокойнее, веселее и добрее россиян. В комментариях к публикации он добавил, что иногда ему кажется, будто в России «открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Позже, комментируя волну негативных оценок в свой адрес из-за этого высказывания, Макаревич заявил, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал только доказывает его слова.

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