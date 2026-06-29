Samsung подняла цены на дешевый смартфон

Новый дешевый смартфон Samsung Galaxy A27 оказался дороже предшественника

Корпорация Samsung выпустила недорогой смартфон, но ухудшила его характеристики по сравнению с предшественником. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа обратили внимание, что корейская компания представила новый недорогой смартфон Galaxy A27, который оказался преемником Galaxy A26. Однако девайс будет стоить дороже предшественника. Также компании пришлось ухудшить его характеристики.

Так, Galaxy A27 будет стоить 350 долларов (или около 27 тысяч рублей). Для сравнения, Galaxy A26 продавали за 300 долларов (23 тысячи рублей). При этом аппарат получил сниженные характеристики. Выяснилось, что новый девайс имеет 12-мегапиксельную фронтальную камеру, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, рейтинг защиты от влаги IP64. Авторы напомнили, что Galaxy A26 имеет фронтальную камеру на 13 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и защиту от влаги IP67. «Например, если Galaxy A26 может выдерживать погружение на глубину 1 метр, то Galaxy A27 — только брызги воды», — подчеркнули специалисты.

Журналисты предположили, что Samsung пошла на такой шаг из-за растущих цен на оперативную память и прочие компоненты. Хотя при этом новый аппарат, как и старый, получил 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

В конце июня компания Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. Подорожали MacBook, iPad, Vision Pro и другие девайсы.