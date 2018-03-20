Российский футболист посчитал себя нищебродом

Вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал о трудностях в профессии. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, чего я достиг на данный момент, останется моим максимумом, буду горд перед семьей и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, все делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», — заявил Довбня.

Футболист также назвал зарплату в финском клубе «Хака» копеечной. «Я спросил о повышении зарплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: "Нет!" Так происходило несколько раз, после чего я уехал в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий», — добавил голкипер.

20 марта издание «Спорт Уик-энд» сообщило о желании московского ЦСКА приобрести Довбню. Вратарь играл за финскую «Хаку» в сезоне-2007/08. Затем голкипер выступал за ряд российских команд. В 2016 году он перешел в «СКА-Хабаровск».

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