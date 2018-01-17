Капитан «Спартака» раскритиковал зарплаты в футболе

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о зарплатах в профессиональном футболе. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

По мнению хавбека, детско-юношеские тренеры получают слишком низкие зарплаты. «Вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу. Он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдет другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью», — заявил Глушаков.

Материалы по теме В одни ворота Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы

При этом полузащитник отметил несоизмеримо большие выплаты профессиональным футболистам. «Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать», — добавил он.

15 января двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил урезать зарплаты футболистам. Он посчитал нужным выплачивать игрокам не более 30 тысяч рублей в месяц.

27 ноября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на любящих считать чужие деньги россиян. Форвард посчитал, что в России нельзя раскрывать данные о зарплатах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!