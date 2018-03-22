Найдены признаки столкновения Солнечной системы с чужой звездой

Астрономы из Кембриджского университета (Великобритания) и Мадридского университета Комплутенсе (Испания) выяснили, что звезда Шольца, которая несколько десятков тысяч лет назад прошла через внешнюю границу Солнечной системы, вызвала изменения в орбитах десятков комет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Звезда Шольца — бинарная система из двух обращающихся вокруг друг друга карликов: красного и коричневого. В настоящий момент они удалены от Солнца на 20 световых лет, однако 70 тысяч лет назад эти объекты приблизились к нему на 52 тысячи астрономических единиц, что в четыре раза ближе Проксимы Центавра. Звезда Шольца, таким образом, прошла по внешней области Облака Оорта (окружающая Солнечную систему сфера из ледяных тел). Считалось, что сближение не вызвало миграции объектов к Солнцу, а последствия станут заметны только через несколько миллионов лет.

Исследователи проанализировали положение около 340 космических тел во внешних областях Солнечной системы, которые имели вытянутые орбиты. В норме их позиции должны быть равномерно распределены в небе, однако наблюдаемая картина статистически значимо отличалась от ожидаемой, и орбиты многих тел оказывались ближе друг к другу. Кроме того, обнаружено большое скопление радиантов (точек, к которым визуально сходятся орбиты) в созвездии Близнецов, а также другие зоны их концентрации.

По словам исследователей, эти признаки указывают на то, что траектории объектов были «потревожены» относительно недавним прохождением крупного тела мимо Облака Оорта. Достоверно известно только об одном таком событии, когда к Солнечной системе приблизилась звезда Шольца. Другое сближение произошло довольно давно — 3,78 миллиона лет назад.

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