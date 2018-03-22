Проект «российского Falcon 9» отправили на доработку

Завершение разработки эскизного проекта новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую планируется использовать для пилотируемых полетов, отложили ближе к концу 2018 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости.

«К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете «Роскосмоса» отдельно эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5», а затем отдельно проект наземной инфраструктуры», — заявил источник.

В соответствии с госконтрактом, крайний срок окончания эскизного проектирования — 31 марта.

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Ранее гендиректор компании «С7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявил, что проект ракеты «Союз-5» не отвечает современным требованиям.

Ракету планируется использовать для перспективных пилотируемых программ. Она должна прийти на смену ракетам «Зенит» и иметь возможность выводить на орбиту до 17 тонн полезного груза. Первый старт «Союз-5» должен состояться в 2022 году.

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